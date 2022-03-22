Путін відмовляється слухати власну розвідку після провалу у війні – Focus

Від початку війни на території України відносини між президентом РФ володимиром путіним і розвідкою окупантів погіршилися через провал з боку російських військових на початку бойових дій.

Про це пише Focus.

Як зазначає експерт у сфері російської розвідки Андрій Солдатов, війна в Україні почалася з того, що путін публічно принизив голову зовнішньої розвідки Сергія Наришкіна.

Зокрема, вже за кілька тижнів стало відомо і про каральні заходи щодо розвідувального підрозділу ФСБ:

генерал Сергій Беседа та інший офіцер спецслужби були допитані та посаджені під домашній арешт; – заступника начальника Національної гвардії Романа Гаврилова відправили у відставку.

Всі ці випадки пов’язані з тим, що війна в Україні пішла не так, як розраховували окупанти, а в Кремлі звинувачують саме розвідку.

Як зазначив Солдатов, путін дотримується своїх переконань щодо України та постійно транслює їх у Росії, а також за її межами, у зв’язку із чим повідомляти главі Кремля невтішні новини – великий виклик, на який ніхто не вирішується.

Також путін припинив прислухатися до розвідки, оскільки переконаний, що сам знає більше про Україну, ніж усі інші.

Агентство Телевидения Новости