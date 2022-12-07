Путін заморозив накопичувальну пенсію для росіян до кінця 2025 року

Президент РФ Володимир Путін підписав закон, який продовжує заморожування накопичувальної частини пенсії - росіяни не отримають її до кінця 2025 року.

Про це пише "Коммерсантъ" з посиланням на офіційний портал правової інформації РФ.

Накопичувальна частина пенсії у РФ заморожена з 2014 року. Російська влада планувала, що захід буде одноразовим, однак продовжує його протягом 8 років.

При цьому 6% загальної частини страхових внесків із зарплати, які призначалися для пенсії майбутнім пенсіонерам, зараз виплачуються нинішнім пенсіонерам з метою скорочення обсягу дефіциту Пенсійного фонду РФ.

Цим законом передбачається також припинення держслужби для співробітників держструктур РФ, яких призвали на службу за мобілізацією.

Джерело: epravda.com.ua

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