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Путін заморозив накопичувальну пенсію для росіян до кінця 2025 року

Путін заморозив накопичувальну пенсію для росіян до кінця 2025 року

Президент РФ Володимир Путін підписав закон, який продовжує заморожування накопичувальної частини пенсії - росіяни не отримають її до кінця 2025 року.

Про це пише "Коммерсантъ" з посиланням на офіційний портал правової інформації РФ.

Накопичувальна частина пенсії у РФ заморожена з 2014 року. Російська влада планувала, що захід буде одноразовим, однак продовжує його протягом 8 років.

При цьому 6% загальної частини страхових внесків із зарплати, які призначалися для пенсії майбутнім пенсіонерам, зараз виплачуються нинішнім пенсіонерам з метою скорочення обсягу дефіциту Пенсійного фонду РФ.

Цим законом передбачається також припинення держслужби для співробітників держструктур РФ, яких призвали на службу за мобілізацією.

Джерело: epravda.com.ua

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