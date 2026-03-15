Двадцять шість років при владі путіна залишили росіянам чудовий спадок: те, що коштувало 100 рублів на початку 2000-х, наприкінці 2025-го обходиться вже в 1033 рублі. Сукупна інфляція за цей період склала близько 930% – або скромні 9,4% щорічно, якщо вірити офіційній статистиці країни, яка давно навчилася малювати зручні цифри.

Утім цифри паливного ринку не малюються – вони просто ростуть. Станом на 2 березня бензин А-92, А-95 та А-98 досяг максимумів за весь час повномасштабної війни проти України – 62,52, 67,94 та 91,74 рубля за літр відповідно. Для порівняння: 25 лютого 2022 року ті самі марки коштували 47,60, 51,63 та 60,01 рубля.

Окремої уваги заслуговують комунальні рахунки, які росіяни отримали на початку 2026 року. Тарифи ЖКГ підскочили на 15,02% у річному вимірі – рекорд за 16 років, з вересня 2010-го. мордовія відзначилася приростом у 23,65%, кемеровська область – 22,9%, пермський край – 20,23%. Показово, що жоден регіон не вклався менш ніж у 10% зростання.

На цьому тлі закономірно виглядає кредитна статистика. За підсумками 2025 року безнадійні борги росіян перевищили 2,4 трлн рублів – зростання на третину за рік. Їхня частка в роздрібному кредитному портфелі банків сягнула майже 7%, тоді як загальна заборгованість населення перед фінансовими організаціями зросла на 1,1 трлн і впритул наближається до 38 трлн рублів.

Особливо промовиста вікова динаміка банкрутств: якщо 2023 року частка боржників віком до 25 років становила 1,5%, то 2025-го вона стрибнула до 14%. Майже десятикратне зростання за два роки – і це покоління, яке ще навіть не встигло як слід попрацювати.

Здоров'я дешевше також не стало. У 35 великих містах із населенням понад 500 тисяч осіб ціни на стоматологічні послуги помітно зросли у 27 разів. москва додала 48% – прийом, який коштував 1352 рублі, тепер становить в 1996; санкт-петербург – плюс 27%, новосибірськ – 37,6%. І це нижній ціновий сегмент, де працює більшість стоматологів країни.

Насамкінець – творча знахідка від податкової. Громадяни, які у 2024 році придбали автомобіль у кредит за пільговою ставкою, раптово отримали податкові нарахування: різницю між ринковою та кредитною ставкою фіскали кваліфікували як «матеріальна вигода», що підлягає оподаткуванню. Держава, яка не може зупинити інфляцію, завжди знайде спосіб забрати решту.

Джерело: szru.gov.ua

