За останні 350 років ця війна є 24 війною Росії проти України

Дорогому Українському Захиснику!

Для мене велика приємність і честь звертатися до всіх Вас у часи, коли кожен день, кожна хвилина Вашого життя – це запекла боротьба за Бахмут, Берестове, Кремінну, Херсонщину, Миколаївщину, Запоріжчину... за Україну та її незалежність, за демократію та свободу європейського континенту.

Кожен удар Вашого серця, кожен Ваш крок та рішення, кожне врятоване життя, кожна хвилина і кожна година цієї битви назавжди визначатимуть історію України.

Ми ніколи не забудемо і не дамо забути нашим дітям те, що Ви робите для свободи України, для кожного з нас, і яку ціну Ви за це платите.

За останні 350 років ця війна є 24 війною Росії проти України. Ми знаємо свого ворога і чітко усвідомлюємо, чому саме його метою є знищення України. Вільна, незалежна, демократична та процвітаюча Україна серед інших країн ЄС є найгіршим кошмаром Путіна та Росії. Але раби не мають шансів проти вільних людей.

Лише у ХХ столітті Україна шість разів проголошувала свою незалежність і п’ять разів її втрачала. Ми втрачали незалежність через зовнішню агресію і через те, що в більшості випадків Україна була один на один зі своїми ворогами. Але зараз інші часи – весь цивілізований світ на нашому боці і допомагає нам в цій жорстокій війні проти Росії.

Ви – справжні й гідні нащадки поколінь наших славних предків, які мріяли про вільну та незалежну Україну. Ви – серед тих, хто сьогодні здійснює цю мрію. Ви є найкращим прикладом, натхненням і джерелом Сили для всіх Українців, які потерпають від війні та мріють про перемогу.

Разом з Вами ми сумуємо за втратою Ваших бойових побратимів і святкуємо кожну Вашу перемогу!

Ваша мужність, жертовність і відвага вже стали легендою. Ваші звитяги вивчатимуть військові історики з усього світу і прославлятимуть покоління українців, які прийдуть за нами. Ви наша сила, слава і гордість!

Ви – ті, хто щохвилинно наближають нашу перемогу!

Шановні захисники України, ми – переможемо! Ми дійсно перша армія світу. Тому що Міць і Силу армії вимірюють в першу чергу не кількістю танків, а силою Духу!!! А Ви дали чітко зрозуміти цим «духовним скрєпам»: вони скільки завгодно можуть місити танками землю українського Донбасу, але до Голлівуду їм так само далеко, як і їхнім ракетам з їхніми махами.

Дорогий Український народе, дорогі співвітчизники, на порозі нашого дому новорічна година. Минає надважкий 2022 рік. Я дуже хочу, щоб в цю мить кожен з нас глибоко, найглибше усвідомив: ми всі є часткою України і ми всі відповідальні за неї.

Слава кожному з Вас!

Слава Україні!

Джерело: glavcom.ua

Автор: Віктор Ющенко, Президент України (2005-2010)

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