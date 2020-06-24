Работающие на угле ТЭС до 1 ноября будут иметь приоритетную диспетчеризацию – распоряжение правительства

В отношении тепловых электростанций, использующих уголь для производства электроэнергии, будет осуществляться приоритетная диспетчеризация.

Соответствующая норма заложена в распоряжении правительства об обеспечении топливной сбалансированности электроэнергетической отрасли Украины и безопасности поставок электроэнергии от 17 июня 2020 года № 702-р, обнародованном в "Урядовом курьере" 23 июня.

"Министерству энергетики с учетов требований части пятой ст. 44 закона "О рынке электроэнергии" утвердить перечень генерирующих мощностей ТЭС в разрезе энергоблоков, которые используют уголь для производства электроэнергии и относительно которых будет осуществляться приоритетная диспетчеризация", – говорится в распоряжении правительства, вступающего в силу завтра и действующего до 1 ноября текущего года.

Согласно тексту распоряжения, НЭК "Укрэнерго" рекомендовано с учетом операционной безопасности обеспечить приоритетную диспетчеризацию генерирующих мощностей ТЭС, которые не используют природный газ как основной и резервный вид топлива для производства электроэнергии, кроме газа, используемого для технологических нужд.

Глава правительства Денис Шмыгаль во время обсуждения проекта распоряжения отметил, что после его принятия государственная компания "Центрэнерго", которая начала закупать газ для производства электроэнергии, будет закупать и активно использовать уголь из государственных шахт.

"Мы покупаем импортный газ в то время, как шахтеры сидят без работы, потому что нет рынка сбыта. Это неправильно", – отметил Шмыгаль.

И.о. министра энергетики Ольга Буславец напомнила, что в апреле для обеспечения физической и топливной сбалансированности энергосистемы министерство обновило прогнозный энергетический баланс, на основании которого в том числе была рассчитана и топливная составляющая. Однако по результатам мониторинга в мае-июне структуры производства и топливного баланса было установлено, что ряд тепловых электростанций не придерживаются ранее обозначенных показателей.

Речь, в частности, по ее словам, идет о снижении объемов потребления отечественного угля при производстве электроэнергии и его замещении природным газом.

"Такая ситуация относительно искусственного снижения спроса на отечественный уголь является недопустимой с учетом того, что это приводит к приостановке работы шахт, вынужденному простою, задержке выплаты зарплаты шахтерам и в целом росту социально-экономической напряженности в регионах", – сказала Буславец.

Председатель Фонда госимущества Украины (ФГИ) считает, что использование ПАО "Центрэнерго" исключительно угля при производстве электроэнергии увеличит его кредиторскую задолженность минимум на 2,2 млрд грн до конца года.

На брифинге 19 июня и.о. гендиректора "Центрэнерго" Александр Корчинский допустил, что компания будет оспаривать в суде решение правительства о приоритетности использования угля.

Напомним, что Кабинет министров намерен принять решение, согласно которому основным видом топлива для производства электроэнергии должен стать уголь отечественного производства.

Источник: elektrovesti.net

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