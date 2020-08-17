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Работники Белорусской телерадиокомпании и государственных предприятий вышли на забастовку

Работники Белорусской телерадиокомпании и государственных предприятий вышли на забастовку

Сотрудники "Белтелерадиокомпании" и ряда предприятий вышли в понедельник, 17 августа, на забастовку.

Перед этим сотрудники "Белтелерадиокомпании" подписали уведомление, адресованное руководителю компании Ивану Эйсмонту. В нем они требуют признать недействительными результаты выборов, отправить в отставку главу ЦИК Лидию Ермошину, освободить политзаключенных, отменить цензуру в СМИ. Его пока подписало более 55 человек. В компании работает 1,5 тысячи человек.

Среди вышедших на забастовку - режиссеры, операторы, и те, кто на прошлой неделе написал заявление об уходе. Они стоят с плакатами "Я/мы за честные новости".

Присутствующие обсуждают вчерашний эфир, в ходе которого сообщалось, что на митинг за Александра Лукашенко вышло 70 тысяч человек.

""Главный эфир вчера" — это же просто издевательство, какие 70 тысяч? Ну что это такое? Почему нельзя показать объективно?", — обсуждают вчерашние цифры присутствующих на митинге за Лукашенко сотрудники Белтелерадиокомпании.

Помимо этого, к забастовке присоединились различные предприятия Беларуси. О своих намерениях заявили в том числе промышленные гиганты — "Беларуськалий", "Нафтан", Минский завод колесных тягачей, Минский тракторный завод, Белорусский металлургический завод.

Среди требований — прекратить насилие со стороны силовиков и привлечь к ответственности виновных, сложение полномочий Александра Лукашенко, признание выборов нелегитимными и назначение новых, освобождение политзаключенных. Власти не спешат идти на уступки. В этой ситуации работники предприятий заявляют, что будут отстаивать свои гражданские права через забастовки и акции солидарности.

Ранее на Телеграм-канале NEXT Live появилось сообщение о том, что в Беларуси с 17 августа объявляется общенациональная забастовка "до соблюдения требований народа".

Агентство Телевидения Новости

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Темы: беларусь

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