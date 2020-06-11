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Рада директорів МВФ затвердила нову Програму Stand-by для України

Рада директорів МВФ затвердила нову Програму Stand-by для України

Рада директорів Міжнародного валютного фонду ухвалила рішення про започаткування для України нової 18-місячної Програми Stand-by. Загальний обсяг програми - 5 млрд доларів.

Перший транш обсягом 2,1 млрд доларів має надійти в Україну 11 червня 2020 року, та буде спрямований до Державного бюджету України.

Це дасть можливість забезпечити соціальний захист населення, в тому числі вжити заходів щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, а також - забезпечити вчасне здійснення виплат за нашими борговими зобов’язаннями.

Програма Stand-by зосереджена на ключовому завданні - підтримці макроекономічної та фінансової стабільності, і охоплюватиме, серед іншого, такі сфери як: фіскальна політика; монетарна політика; політика фінансового сектору; енергетична політика та антикорупційна політика.

Наявність програми МВФ відкриє можливості для отримання фінансової підтримки від низки міжнародних партнерів, зокрема: від Світового банку та Європейського Союзу.

Після завершення внутрішніх процедур МВФ, пов’язаних із схваленням програми, тексти Листа про наміри та Меморандуму про економічну та фінансову політику, які містять заходи які необхідно здійснити України впродовж дії програми, будуть опубліковані на офіційних сайтах МВФ, Міністерства фінансів України та Національного банку України.

Источник: mof.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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