Рада не поддержала усиление уголовной ответственности в Украине за подделку COVID-сертификатов

Во время второго чтения, Верховная рада провалила голосование за закон, который предусматривает усиление уголовной ответственности за подделку документов, касающихся проведения профилактических прививок.

Также документ не был направлен на повторное рассмотрение.

Об этом сообщили в пресс-службе Верховной рады.

Согласно данным пресс-службы, закон поддержали 192 депутата. Против него выступили 6 человек, а воздержались — 84.

В частности, депутаты не поддержали и предложение вернуть законопроект на доработку с последующим повторным голосованием во время второго чтения.

Что предусматривал законопроект об усилении уголовной ответственности за подделку COVID-сертификатов:

ответственность за использование заведомо подложных документов, подтверждающих проведение вакцинации против особо опасных инфекций. Наказание предусматривало от 17 тысяч до 34 тысяч гривен или ограничение свободы на срок до двух лет.ответственность за внесение медицинским работником заведомо ложных сведений в медицинскую документацию о проведении профилактических прививок. Наказание предусматривало от 34 тысяч до 68 тысяч гривен или лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет.ответственность за изготовление с целью сбыта, сбыт поддельных документов, подтверждающих проведение профилактических прививок. Наказание предусматривало штраф от 85 тысяч до 170 тысяч гривен или лишением свободы на срок до трех лет.

В первом чтении Верховной рады законопроект был поддержан.

Источник: РБК-Украина

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