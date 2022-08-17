Рада не збирається найближчим часом скасовувати заборону на виїзд чоловіків за кордон

Чоловікам, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, найближчим часом навряд чи дозволять виїжджати за кордон. Втім, на цю тему точаться активні дискусії.

Про це заявив нардеп, член Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, представник президента у КСУ Федір Веніславський, пише УНІАН.

«Поки це питання не вирішене. Чи буде воно вирішено найближчим часом – у мене такої впевненості немає, враховуючи дискурсивність та гостроту», – сказав він.

Водночас, він додав, що депутати обговорюють можливість випускати за кордон моряків, оскільки це може позитивно вплинути на економіку України.

«Але це питання дуже складне і неоднозначне. На сьогоднішній день немає єдності в розумінні того: варто чи ні лібералізувати виїзд закордон для певних категорій осіб, які не працюють у ЗСУ», – повідомив Веніславський.

Агентство Телевидения Новости