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Рада отклонила законопроект, позволяющий скрывать имущество через детей

Рада отклонила законопроект, позволяющий скрывать имущество через детей

Верховная Рада отклонила законопроект №3355-1 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно определения субъектов, на которых распространяется действие антикоррупционного законодательства", который позволял декларантам скрывать имущество через детей.

Источник: заседание парламента 21 июля

Прямая речь главы комитета по вопросам антикоррупционной политики Анастасии Радиной: "Комитет по вопросам антикоррупционной политики подготовил этот законопроект ко второму чтению, и рекомендовал Верховной Раде по результатам рассмотрения принять его во втором чтении и в целом. Однако поступили замечания от главного юридического управления, и я возьму на себя смелость предложить вернуть его в комитет на повторное второе чтение".

Детали: Спикер Рады Дмитрий Разумков поставил этот вопрос на голосование. Но он набрал только 214 голосов.

Затем он попытался поставить вопрос на голосование во второй раз. Но не сделал этого из-за шума в зале. После этого Разумков сказал: "Отклонено" и перешел к следующему вопросу.

Таким образом поскольку решение о принятии закона в целом и решение о направлении на повторное второе чтение (на доработку) не приняты, то законопроект автоматически является отклоненным.

Почему это важно: Журналисты и НАПК неоднократно выявляли несоответствия между доходами и ценным имуществом ряда чиновников. Очень часто чиновники и должностные лица переписывают имущество на родственников, или просто "забывают" указывать его в декларации. Это может свидетельствовать об их коррумпированности.

Предыстория:

● 5 мая руководитель "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин в блоге на "Украинской правде" сообщил, что группа народных депутатов внесла на рассмотрение Верховной Рады законопроект, цель которого позволить чиновникам не показывать в декларациях внебрачных детей.

● 13 мая НАПК выступило против нормы закона, которая позволит скрывать имущество через детей.

● Но в тот же день нардепы поддержали за основу исключение из числа членов семьи субъекта декларирования детей, которые с ним не проживают, что предусмотрено проектом закона № 3355-1.

Источник: pravda.com.ua

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