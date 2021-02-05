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Рада підтримала розблокування великої приватизації

Рада підтримала розблокування великої приватизації

4 лютого Верховна Рада Україна підтримала у першому читанні урядовий законопроєкт №4543 про розблокування великої приватизації. За це рішення проголосувало 284 народних депутатів.

Прийняття закону дозволить здійснити низку підготовчих та організаційних заходів, які передують проведенню безпосереднього продажу об’єктів великої приватизації, зокрема проведення аукціонів.

“Команда Мінекономіки вдячна народним депутатам за підтримку цього важливого законопроєкту. Зняття обмежень на продаж з великих державних підприємств дасть змогу не тільки збільшити надходження до державного бюджету до 12 млрд грн, а й залучити великий обсяг інвестицій та прискорити економічне зростання”, - зазначив Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

В першу чергу йдеться про велику приватизацію таких об’єктів: підприємства “Більшовик”, Одеського припортового заводу, Об’єднаної гірничо-хімічної компанії, “Президент-готелю”.

“Мала приватизація у 2020 році, попри карантинні обмеження, продемонструвала свою ефективність. За рік державний бюджет отримав надходження у розмірі майже 2,3 млрд гривень”,- під час виступу з трибуни Верховної Ради України зазначила заступниця Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Світлана Панаіотіді.

Нагадаємо, що 30 березня 2020 року Верховною Радою України було прийнято Закон №540-IX, яким тимчасово, на період карантинних та обмежувальних заходів, припиняється велика приватизація.

Источник: me.gov.ua

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