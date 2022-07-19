Рада підтримала звільнення від мобілізації тих, хто втратив на війні родичів

Рада має намір звільнити від мобілізації тих, хто втратив на війні родичів

Верховна Рада має намір звільнити від мобілізації людей, близькі родичі яких загинули чи зникли безвісти під час війни.

За ухвалення законопроєкта №7481 за основу проголосували 298 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Проєктом закону передбачається розширення списку осіб, які звільняються від мобілізації під час воєнного стану.

Зокрема, пропонується звільнити від мобілізації жінок та чоловіків, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дід, бабуся чи рідний брат чи сестра) загинули чи зникли безвісти під час проведення антитерористичної операції, операції Об'єднаних сил і навіть під час дії воєнного стану.

Джерело: ukranews.com

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