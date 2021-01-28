Рада поддержала законопроект о вакцинации от коронавируса

Верховная Рада в четверг, 28 января, одобрила за основу законопроект о запуске вакцинации от коронавируса в Украине. За законопроект №4613 проголосовали 318 нардепов.

При этом спикер парламента Дмитрий Разумков отметил, что между первым и вторым чтением в закон необходимо внести правки. По его словам, голосование за второе чтение проекта состоится уже завтра по процедуре Ad hoc.

На данный момент ни одна вакцина от СOVID-19 не прошла полный цикл испытаний. Прививки в ЕС, США и других странах начались в режиме экстренного использования.

Принятый документ предусматривает в украинском законодательстве аналогичный режим. Также закон необходим для регистрации вакцин в Украине.

Он предоставляет правительству право регистрировать вакцины для использования при следующих условиях:

имеющиеся данные об успешном проведении доклинических испытаний;

разрешение на экстренное применение предоставлено компетентным органом США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, КНР, Индии или Европейского союза (по крайней мере, одной из этих стран) в соответствии с национальным законодательством страны предоставления разрешения или лекарственное средство, переквалифицированное Всемирной организацией здравоохранения;

известна потенциальная польза лекарственного средства;

не существует адекватной, одобренной и доступной альтернативы.

При наличии этих обстоятельств вакцину могут зарегистрировать для экстренного медицинского применения в течение срока, пока заявитель предоставит информацию и результаты завершенных клинических исследований.

Регистрационное удостоверение выдается сроком на год с возможностью продления еще на год. После выполнения всех обязательств, предоставленных заявителем в установленный срок, действие такого удостоверения могут продлить до пяти лет.

Напомним, накануне в Минздраве рассказали, как будет проходить вакцинация в Украине. Ее первый этап вакцинации начнется сразу после получения вакцины.

Ранее сообщалось, что на первом этапе вакцинации в середине февраля будут привиты всего 367 тысяч человек. Еще более двух миллионов получат вакцину в конце марта.

Агентство Телевидения Новости