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Рада позбавила Медведчука посади та продовжила воєнний стан

Рада позбавила Медведчука посади та продовжила воєнний стан

Верховна Рада 21 квітня знову зібралася на роботу, зокрема, позбавила затриманого на спробі втечі нардепа Віктора Медведчука посади у комітеті, а також продовжила воєнний стан ще на місяць.

Джерело: нардеп "ЄС" Олексій Гончаренко у Telegram

Деталі: Зазначається, що Рада відкликала Медведчука з посади члена Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин.

Парламент також продовжив дію воєнного стану в Україні з 5:30 25 квітня ще на 30 діб.

Передісторія:

З травня 2021 року Медведчук перебував під домашнім арештом за підозрою в держзраді та замаху на розграбування національних ресурсів(нафти й газу) в окупованому Криму, з жовтня – ще й за підозрою у держзраді та сприянні діяльності терористичної організації через схеми купівлі вугілля в ОРДЛО.

27 лютого стало відомо, що Медведчук втікіз-під домашнього арешту.

12 квітня стало відомо про затримання в Україні Медведчука.

16 квітня Личаківський районний суд Львова відправив нардепа Віктора Медведчука під арешт без права внесення застави

Источник: pravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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