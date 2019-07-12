Рада прийняла виборчий кодекс із системою відкритих списків
За відповідний законопроєкт проголосували 230 народних депутатів
Верховна Рада затвердила в другому читанні і в цілому проєкт Виборчого кодексу, який вводить пропорційну систему парламентських виборів за відкритими списками. Про це повідомляє кореспондент "5 каналу" Леся Головата.
За відповідний законопроект №3112-1 проголосували 230 народних депутатів на пленарному засіданні парламенту в четвер.
Нардепи одним голосуванням затвердили пакет правок, які раніше були відхилені, а також проєкт Виборчого кодексу в другому читанні і в цілому.
За рішення проголосували:
від фракції "Блок Петра Порошенка" "за" проголосували 67 народних депутатів,
від "Народного фронту" – 43, від "Опозиційного блоку" – 20, від "Самопомочі" – 25,
від Радикальної партії – 17,
від "Батьківщини" – 14,
від групи "Воля народу" – 2,
від групи "Відродження" – 2,
позафракційні – 40.
При цьому спочатку Верховна Рада голосувала 17 разів за повернення до підтримки поправок, оскільки не набиралося необхідні 226 голосів депутатів. Максимально було 223 голосів, а мінімально – 209.
Як відбувалося історичне голосування, дивіться у включенні Лесі Головатої з Верховної Ради:
У кодексі поєднано 5 діючих на сьогодні законів – про вибори народних депутатів, про президентські вибори, про місцеві вибори, про Центральну виборчу комісію і про Єдиний державний реєстр виборців.
Виборчий кодекс застосовуватиметься вже на наступних парламентських виборах, а на дострокових парламентських виборах, які відбудуться 21 липня, народні депутати обиратимуться за старою системою.
Як повідомляв 5.UA, проєкт Виборчого кодексу (№3112-1), запропонований Андрієм Парубієм, Олександром Черненком та Леонідом Ємцем, пройшов перше читання ще 7 листопада 2017 року. Цим документом пропонується застосувати виборчу систему, яка дозволяє персоніфікувати голосування ("відкриті" списки кандидатів) із запровадженням регіональних виборчих округів.
Источник: 5.ua