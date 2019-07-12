Рада прийняла виборчий кодекс із системою відкритих списків

За відповідний законопроєкт проголосували 230 народних депутатів

Верховна Рада затвердила в другому читанні і в цілому проєкт Виборчого кодексу, який вводить пропорційну систему парламентських виборів за відкритими списками. Про це повідомляє кореспондент "5 каналу" Леся Головата.

За відповідний законопроект №3112-1 проголосували 230 народних депутатів на пленарному засіданні парламенту в четвер.

Нардепи одним голосуванням затвердили пакет правок, які раніше були відхилені, а також проєкт Виборчого кодексу в другому читанні і в цілому.

За рішення проголосували:

від фракції "Блок Петра Порошенка" "за" проголосували 67 народних депутатів,

від "Народного фронту" – 43, від "Опозиційного блоку" – 20, від "Самопомочі" – 25,

від Радикальної партії – 17,

від "Батьківщини" – 14,

від групи "Воля народу" – 2,

від групи "Відродження" – 2,

позафракційні – 40.

При цьому спочатку Верховна Рада голосувала 17 разів за повернення до підтримки поправок, оскільки не набиралося необхідні 226 голосів депутатів. Максимально було 223 голосів, а мінімально – 209.

Як відбувалося історичне голосування, дивіться у включенні Лесі Головатої з Верховної Ради:

У кодексі поєднано 5 діючих на сьогодні законів – про вибори народних депутатів, про президентські вибори, про місцеві вибори, про Центральну виборчу комісію і про Єдиний державний реєстр виборців.

Виборчий кодекс застосовуватиметься вже на наступних парламентських виборах, а на дострокових парламентських виборах, які відбудуться 21 липня, народні депутати обиратимуться за старою системою.

Як повідомляв 5.UA, проєкт Виборчого кодексу (№3112-1), запропонований Андрієм Парубієм, Олександром Черненком та Леонідом Ємцем, пройшов перше читання ще 7 листопада 2017 року. Цим документом пропонується застосувати виборчу систему, яка дозволяє персоніфікувати голосування ("відкриті" списки кандидатів) із запровадженням регіональних виборчих округів.

Источник: 5.ua

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