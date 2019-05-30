Рада приняла закон о признании скаутской организации "Пласт" и ее господдержке

Верховная Рада приняла закон № 10184 о государственном признании и поддержке Пласта - национальной скаутской организации Украины. За закон проголосовали 228 нардепов, трансляцию вел официальный канал "Рада".

Законом устанавливается, что Пласт – единственная в Украине Национальная скаутская организация, которая действует на всей территории Украины, создает обособленные подразделения и пластовые воспитательные части, через которые осуществляет свою деятельность согласно Уставу Пласта и этого закона.

Согласно документу, на деятельность Пласта выделяются средства из государственного бюджета и местных бюджетов.

"При реализации проектов Пласта, финансирование которых осуществляются за счет средств государственного, местного бюджетов, 20% от средств, полученных для их реализации Пластом, направляются на финансирование административных расходов Пласта в рамках таких проектов", - говорится в законе.

Отмечается, что взнос за членство Пласта в международных скаутских, молодежных и общественных организациях, объединениях и союзах общественных организаций будут оплачивать из госбюджета.

При утверждении местных бюджетов предусматриваются расходы на реализацию программ содействия развитию Пласта.

Доступ детей и молодежи к участию в Пласте намерены гарантировать в том числе создавая пластовые воспитательные части в каждой территориальной общине, а также посредством обеспечения членов Пласта униформой.

Закон вступит в силу на следующий день после официального опубликования.

В пояснительной записке значится, что на протяжении последних лет правительство финансировало Пласт из госбюджета через Министерство молодежи и спорта.

Тем временем в Главном научно-экспертном управлении подчеркнули, что принятие этого документа может создать условия, которые будут препятствовать другим молодежным и детским общественным организациям иметь равные возможности по получению государственной поддержки, в том числе и финансовой, чем и нарушается принцип равенства всех общественных объединений перед законом.

Агентство Телевидения Новости