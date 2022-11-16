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Рада продовжила дію воєнного стану та мобілізації ще на три місяці

Рада продовжила дію воєнного стану та мобілізації ще на три місяці

Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації в Україні до 19 лютого 2023 року. За відповідні постанови №8189 та №8190 проголосувало 294 та 297 депутатів відповідно.

Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк, пише Громадське.

Це вп’яте парламент проголосував за воєнний стан з початку війни: 24 лютого, 15 березня, 21 квітня, 15 серпня і 16 листопада.

«Цього разу питання ніхто не доповідав (зазвичай це робив Голова РНБО Олексій Данілов)», – повідомив Железняк.

Агентство Телевидения Новости

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