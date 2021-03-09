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Рада продовжила терміни установки лічильників газу

Рада продовжила терміни установки лічильників газу

5 березня Верховна Рада продовжила кінцеві терміни установки лічильників споживачам природного газу до 1 січня 2023 року.

"За" законопроєкт №4248-1 проголосували 244 народних депутати.

Закон "Про забезпечення комерційного обліку природного газу" передбачає введення 100% комерційного обліку природного газу.

Також документ передбачає, що встановлення лічильників газу контролює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг.

Передбачено, що НКРЕКП щоквартально публікуватиме на своєму офіційному сайті відомості про виконання суб'єктами господарювання, що розподіляють газ на відповідній території, обов'язків щодо встановлення лічильників.

Нагадаємо, що раніше термін обов'язкової установки лічильників споживачам природного газу закінчувався 1 січня 2021 року.

Источник: epravda.com.ua

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