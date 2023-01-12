Рада проголосувала за надання статусу УБД добровольцям без контракту
Парламент проголосував за надання статусу учасника бойових дій добровольцям, які під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації стали на захист України, але не змогли укласти контракт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа від фракції “Голос” Ярослава Железняка в Telegram.
Железняк повідомив, що депутати в цілому проголосували за законопроєкт №7322. Мова йде про визнання учасниками бойових дій осіб, які брали безпосередню участь в здійсненні заходів необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією РФ.
Представники Мінветеранів України зазначали, що цей законопроєкт дасть змогу:
надати право на отримання статусу учасника бойових дій добровольцям,віднести до осіб з інвалідністю внаслідок війни цивільних осіб, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії тощо,надати право отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни цивільним особам, зокрема й дітям, які від 24 лютого 2022 року отримали інвалідність від вибухових речовин, боєприпасів і військового озброєння на території проведення заходів із забезпечення оборони нашої країни,надати статус родинам загиблих захисників і захисниць.
Нагадаємо, що понад половина українців (54%) мають серед близьких тих, хто воював чи воює на фронті, починаючи з 24 лютого 2022 року. Ще 44% сказали, що серед їхніх близьких та рідних є ті, хто брав участь у війні на Сході України у 2014-2021 роках.