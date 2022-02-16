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Рада просит мировое сообщество предоставить Украине оружие и ужесточить санкции против России

Рада просит мировое сообщество предоставить Украине оружие и ужесточить санкции против России

Верховная Рада приняла проект постановления об обращении к ООН, Европейскому парламенту, парламентским Ассамблеям Совета Европы, ОБСЕ, НАТО, Организации черноморского экономического сотрудничества, правительствам и парламентам иностранных государств в связи с эскалацией Российской Федерацией ситуации по безопасности вокруг Украины.

За соответствующее постановление проголосовали 326 народных депутатов.

Верховная Рада призывает Российскую Федерацию отвести военные силы и вооружение от границы с Украиной и вывести их с временно-оккупированных территорий, прекратить военные учения в морских акваториях Украины и снять преграды для международной морской торговли.

Также Верховная Рада предлагает осудить действия Российской Федерации, направленные на безосновательное расширение военной агрессии против Украины.

Кроме того, согласно проекту, Верховная Рада просит международные организации, а также правительства и парламенты иностранных государств усилить санкционное давление на Российскую Федерацию как важный элемент комплексных усилий по сдерживанию государства-агрессора и сохранению европейской архитектуры безопасности.

Кроме того, в обращении содержится призыв "усилить и ускорить" предоставление Украине комплексной, в том числе и оборонной помощи.

Источник: delo.ua

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