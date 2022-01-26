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Рада провалила посилення покарання за підробку документів про щеплення

Рада провалила посилення покарання за підробку документів про щеплення

Верховна Рада не змогла ухвалити за основу законопроект щодо посилення покарання за підробку документів про проведення профілактичних щеплень.

Джерело: засідання Ради

Деталі: Законопроєкт лише підтримали 186 нардепів.

Проектом пропонувалося доповнити Кримінальний кодекс статтею, що передбачає такі покарання:

— за використання особою підроблених документів про проведення щеплень - штраф від 17 до 34 тисяч гривень або обмеження волі до 2 років;

— за внесення медпрацівником неправдивих відомостей про проведення щеплень - штраф від 34 до 68 тисяч гривень або позбавлення волі на строк до 2 років;

— за виготовлення з метою збуту документів про проведення щеплень - штраф від 85 до 170 тисяч гривень або позбавлення волі до 3 років.

Источник: pravda.com.ua

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