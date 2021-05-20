Рада создала комиссию по антиукраинской деятельности, а по "вагнеровцам" — отказалась

В парламенте создали ВСК по расследованию действий чиновников и политиков против суверенитета Украины, но при этом провалили создание комиссии по "делу вагнеровцев"

19 мая Верховная Рада Украины создала временную следственную комиссию (ВСК) по расследованию возможных преступлений представителей государственной власти, которые способствовали нарушению государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

За принятие соответствующего проекта постановления №5243 проголосовали 252 народных депутата.

Председателем ВСК была избрана Марьяна Безуглая из фракции "Слуга народа". Ее заместителем избрали нардепа от ОПЗЖ Рената Кузьмина.

В состав комиссии также вошли Алексей Жмеренецкий, Александр Завитневич, Александр Мережко, Юрий Мисягин, Елена Хоменко, Святослав Юраш (все от фракции "Слуга народа"), Ренат Кузьмин ("Оппозиционная платформа — За жизнь"), которого избрали заместителем председателя ВСК, а также Игорь Гузь (депутатская группа "Партия "За майбутне") и Николай Люшняк (группа "Довира").

Срок деятельности новой Временной следственной комиссии составляет один год со дня ее образования.

Отчет о своей деятельности комиссия обязуется предоставить на пленарном заседании Рады не позднее чем через шесть месяцев.

Кроме этого, парламентарии не приняли проект постановления №4105 об образовании ВСК по расследованию срыва спецоперации по задержанию боевиков так называемой "частной военной компании Вагнера".

Это решение поддержали только 97 народных избранников. В состав комиссии предоставили своих депутатов только три демократические оппозиционные фракции — "Европейская солидарность", "Голос" и "Батькивщина".

Кроме этих фракций за создание ВСК частично голосовала также "Оппозиционная платформа — За жизнь" (17 "за"). "Слуги народа" дали только 12 голосов, "За будущее" — 4.

Источник: delo.ua

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