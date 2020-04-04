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Рада Європи: Росія використовує епідемію для обмеження свободи ЗМІ

Рада Європи: Росія використовує епідемію для обмеження свободи ЗМІ

«Журналісти і ЗМІ виконують вкрай необхідну роботу на благо суспільства. Їхню роботу потрібно захищати, а не обмежувати», – наголосила комісар Ради Європи

Комісар Ради Європи з прав людини Дунья Міятович висловила побоювання, що влада Росії і низки інших країн може використовувати боротьбу з пандемією коронавірусу як привід для подальшого обмеження свободи ЗМІ. Про це йдеться в її заяві, опублікованій 3 квітня.

«Журналісти в Угорщині і Росії, які висвітлюють пандемію, можуть зіткнутися з різноманітними покараннями, включаючи загрозу тюремного ув’язнення терміном до п’яти років за «поширення дезінформації», – йдеться в заяві.

У ній наголошується, що останнім часом деякі країни посилили покарання для журналістів.

Угорщина і Росія виділені особливо, оскільки в них нові норми передбачають можливість позбавлення волі за поширення «фейкових новин» про коронавірус. У Росії відповідний закон був ухвалений в оперативному порядку цього тижня.

Відзначаються і проблеми, з якими стикаються журналісти в інших країнах, що входять до Ради Європи: зокрема, в Азербайджані, Боснії й Герцеговині, Вірменії, Румунії.

«Немає ніяких сумнівів у тому, що уряди стикаються з безпрецедентними викликами в ході нинішньої пандемії. Це, однак, не може служити приводом для обмеження свободи преси і, отже, доступу людей до інформації. Журналісти і ЗМІ виконують вкрай необхідну роботу на благо суспільства. Їхню роботу потрібно захищати, а не обмежувати», – наголосила комісар Ради Європи.

По материалам: radiosvoboda.org

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: ес, россия, СМИ

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