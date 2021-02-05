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Рада ухвалила Закон України «Про ветеринарну медицину»

Рада ухвалила Закон України «Про ветеринарну медицину»

4 лютого Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому проєкт Закону №3318 «Про ветеринарну медицину».

Над розробкою цього Закону більше трьох років працювали фахівці Мінекономіки, Держпродспоживслужби, проєкту технічної допомоги “Вдосконалення законодавства, контролю та поінформованості у сфері безпечності харчових продуктів, здоров’я та благополуччя тварин в Україні”, представники бізнес-асоціацій, а також народні депутати.

За прийняття Закону проголосувало 305 народних депутатів.

“Вдячні депутатам за підтримку цього важливого євроінтеграційного Закону, який імплементує 14 актів ЄС. Впровадження в Україні стандартів ЄС дозволить виробникам тваринницької продукції отримати ще більше конкурентних переваг для виходу на міжнародні ринки”, - прокоментував Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

Також Закон:

● є дерегуляційним - істотно скорочує кількість і строки видачі ветеринарних документів, передбачає безстрокову реєстрацію ветпрепаратів;

● забезпечує діджиталізацію відповідної сфери відносин - дозволяє видачу дозвільних документів, а також рецептів на ветпрепарати в електронному вигляді;

● посилює захист в Україні інтелектуальних прав на винайдені нові ветеринарні препарати;

● посилює відповідальність за порушення в сферах ветеринарної медицини і благополуччя тварин.

«Оновлення державного регулювання в галузі ветеринарної медицини, благополуччя тварин і сфері ветпрепаратів назріло давно. Новий Закон дозволить посилити захист здоров’я і благополуччя тварин, сприятиме розвитку ветеринарної медицини, сільського господарства, міжнародної торгівлі», - підкреслив заступник Міністра Сергій Глущенко.

Детальніше про Закон України “Про ветеринарну медицину» читайте за посиланням: https://bit.ly/3d3mKZn

Нагадаємо, 17 червня 2020 року Верховна Рада України прийняла у першому читанні проект Закону № 3318 «Про ветеринарну медицину та благополуччя тварин». До другого читання назву проєкту Закону було змінено. 5 листопада 2020 року Комітет з питань аграрної та земельної політики Верховної Ради підтримав проєкт Закону №3318 і рекомендував Верховній Раді України прийняти його у другому читанні і в цілому.

Источник: me.gov.ua

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