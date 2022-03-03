Рада затвердила указ про загальну мобілізацію

Верховна Рада ухвалила закон № 7113 щодо затвердження указу Президента "Про загальну мобілізацію".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба парламенту.

Президент Володимир Зеленський 24 лютого підписав указ про проведення загальної мобілізації в Україні.

Згідно з документом мобілізацію має бути проведено на території Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської. Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей, міста Києва.

Мобілізація проводитиметься протягом 90 діб із дня набрання чинності цим указом.

Також указом передбачено здійснити призов військовозобов'язаних, резервістів та залучення транспортних засобів для забезпечення потреб ЗСУ, Національної гвардії, СБУ, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, інших військових формувань України в обсягах, визначених згідно з мобілізаційними планами.

Генеральному штабу ЗСУ доручено визначити черговість та обсяги призову військовозобов’язаних, резервістів та транспортних засобів національної економіки в межах загального строку мобілізації.

Кабінет Міністрів має забезпечити фінансування та вжити в межах повноважень інших заходів, пов'язаних з оголошенням та проведенням загальної мобілізації.

Крім того, Службі безпеки України доручено здійснити заходи контррозвідувального забезпечення під час виконання загальної мобілізації.

Своєю чергою місцеві органи виконавчої влади у взаємодії з територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, за участю органів місцевого самоврядування та із залученням підприємств, установ та організацій усіх форм власності, фізичних осіб – підприємців мають організувати та забезпечити в установленому порядку:

1) своєчасне оповіщення і прибуття громадян, які призиваються на військову службу, прибуття техніки на збірні пункти та у військові частини;

2) здійснення призову військовозобов'язаних, резервістів на військову службу, їх доставки до військових частин та установ Збройних сил України, Нацгвардії, СБУ. Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, інших військових формувань України;

3) виділення тимчасово будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів, надання послуг Збройним силам України, Національній гвардії України, Службі безпеки України, Державній прикордонній службі України, Державній спеціальній службі транспорту, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України та іншим військовим формуванням України відповідно до мобілізаційних планів.

Також головам обласних державних адміністрацій забезпечити створення та роботу обласних, районних та міських медичних комісій.

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