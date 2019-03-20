Ради права проголосовать люди стоят в длинных очередях

Наталья Легкая в очереди провела два часа. Женщина пришла в администрацию Шевченковского района, чтобы получить именное приглашение на выборы - здесь находится отдел ведения Государственного реестра избирателей. Сама Наталья родом из Полтавы, но уже много лет живет и работает в Харькове.

Приглашение женщина так и не получила.

Наталья Легкая, частный предприниматель

«Мотивуючий» документ, почему я хочу голосовать здесь – я не переселенка, то есть я не из Луганской и не Донецкой области, и не из Крыма. Мне нужно, чтобы кто-то написал заявление, что я могу по его адресу голосовать.

Светлана – переселенка из Луганской области. В отдел ведения Государственного реестра избирателей также пришла впервые. С собой взяла уже привычный для ее статуса пакет документов.

Светлана Ловова, переселенка

Я думаю, что документы, паспорт, справку, что я тут проживаю. Нет, не прописана. Имеется справка у меня, что я тут проживаю, зарегистрирована в поликлинике.

А вот уроженец Львовской области Николай даже не стал ждать. Увидев длинную очередь, сразу пошел домой. Говорит: придет позже, когда очереди уменьшатся.

Николай Райхель, юрист

Зараз у мене є договір оренди найму житла. І от я хочу, щоб мене включили. От зараз там черга достатньо велика. Можливо, намагатимусь в інший Державний реєстр втрапити, можливо, пізніше. На сьогодні, я так розумію, я туди не попадаю.

Проверить наличие своего имени в списках избирателей граждане Украины могли уже с января. Однако лишь единицы это сделали в течение зимы. Именно поэтому сейчас возникают очереди во всех отделах Государственного реестра избирателей, говорят чиновники, и напоминают: тем, кто планирует голосовать не по месту прописки, стоит прихватить все необходимые документы.

Светлана Коломиец, отдел администрирования ГРИ аппарата ХОГА

Звернутися до відділів ведення ДРВ за місцем проживання чи перебування. З собою взяти паспорт громадянина України. І мотивоване звернення - якісь документи з місця роботи, навчання, якісь проїзні документи. Заява виборця про тимчасову зміну місця голосування подається виборцями особисто.

Такой возможностью в Харьковской области уже воспользовались более 6000 избирателей. Глава администрации Шевченковского района Владимир Котковский рассказывает, что в выходные в отделы регистрации приходит вдвое больше людей. Последний день, когда можно будет добавить себя в списки, – 25 марта.

Агентство Телевидения Новости