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Районные филиалы службы занятости возобновили прием граждан
С 10 августа районные филиалы Харьковской областной службы занятости восстанавливают личный прием граждан непосредственно в центрах занятости.
Как сообщили в службе, ранее, в связи с карантином по коронавирусу, прием граждан проводился в режиме онлайн.
Зарегистрированные безработные во время запланированного личного приема у карьерного советника должны иметь с собой оригиналы документов:
— трудовую книжку;
— паспорт;
— справку о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;
— документ об образовании.
Источник: sq.com.ua
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