Районные филиалы службы занятости возобновили прием граждан

С 10 августа районные филиалы Харьковской областной службы занятости восстанавливают личный прием граждан непосредственно в центрах занятости.

Как сообщили в службе, ранее, в связи с карантином по коронавирусу, прием граждан проводился в режиме онлайн.

Зарегистрированные безработные во время запланированного личного приема у карьерного советника должны иметь с собой оригиналы документов:

— трудовую книжку;

— паспорт;

— справку о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

— документ об образовании.

Источник: sq.com.ua

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