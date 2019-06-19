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Ракета Р-360 комплексу Нептун отримала нову голівку самонаведення (ВІДЕО)

Ракета Р-360 комплексу Нептун отримала нову голівку самонаведення (ВІДЕО)

Українська крилата ракета Р-360 комплексу РК-360МЦ «Нептун» отримала нову головку самонаведення, яка дозволяє захоплювати ціль в умовах складного маневрування.

Вітчизняний ракетний комплекс РК-360МЦ «Нептун» пройшов вогневі випробування на одному з військових полігонів на Одещині. Під час стрільб перевірялась робота цілої низки нововведень у конструкцію крилатої ракети Р-360.

Конструктори «ДККБ «Луч», що входить до складу Концерну, внесли важливі зміни, які направлені на значне підвищення ефективності крилатої ракети.

Насамперед Р-360 отримала нову головку самонаведення, яка дозволяє захоплювати ціль в умовах складного маневрування. Крилата ракета отримала і новий стартовий двигун, що забезпечує більш активне виведення на маршову ділянку польоту, а також крила та рулі більшої площі, які мають підвищити керованість та маневровність Р-360.

Окрім того, у крилатій ракеті було замінено частину електронних та цифрових систем, які мають забезпечити її роботу у складних умовах. Серед цих нововведень – новий радіовисотомір, завдяки якому вдалось зменшити висоту польоту Р-360.

Ракета Р-360 комплексу Нептун отримала нову голівку самонаведення (ВІДЕО)

Саме цей параметр є одним із найважливіших, бо чим менша висота польоту, тим складніше противнику побачити та перехопити крилату ракету. І тепер Р-360 може летіти у лічених метрах над поверхнею. Значно зменшується період часу під час якого ракету можуть виявити, ідентифікувати та перехопити.

Водночас були замінені складові частини системи навігації, які тепер забезпечують роботу навіть в умовах потужного використанням противником засобів радіоелектронної боротьби.

«Загалом, враховуючи всі зміни у крилатій ракеті Р-360, а також її можливості маневрувати на маршруті польоту до цілі, стає можливим обійти зони протиповітряної оборони противника та знищити ціль у тилу ворога несподіваним ударом», – наголосили у прес-службі Концерну.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров, редактор Національного промислового порталу

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: впк, Украина

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