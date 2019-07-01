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Ракетна система «Вільха-Р» готова до серійного виробництва

Ракетна система «Вільха-Р» готова до серійного виробництва

Вітчизняний ракетний проєкт «Вільха-Р», розроблений ДККБ «Луч», що входить до складу ДК «Укроборонпром», вже готовий до серійного виробництва. Про це розповів Генеральний директор Державного Концерну «Укроборонпром» Павло Букін.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Defense Express.

«Вільха-Р» готова до серійного виробництва. «Вільха-М» ще випробовується», – сказав він, відповідаючи на питання журналіста.

Також глава Держконцерну повідомив, що ціна серійних українських ракет буде менша, ніж ціна на їх аналоги на світовому ринку (до $200 тисяч). Це зумовлює певний інтерес до «Вільхи» зі сторони іноземних замовників.

Ракетна система «Вільха-Р» готова до серійного виробництва

Олександр Турчинов оглядає виробничу лінію з виготовлення ракет Вільха на ДККБ «Луч». Травень 2019 року / Фото: turchynov.com

«У нас буде дешевше (ніж $200 тисяч). «Вільха» вже сьогодні має значний експортний потенціал. На всіх випробування присутні військові аташе дружніх країн. Вже є певне обговорення щодо перспективних постачання цих виробів. Знову ж важливо розуміти, яка кількість необхідна Міноборони. Як тільки запустимо комплекс в серію, будемо, в першу чергу, виконувати потреби Міністерства. А потім – експортні замовлення», – наголосив Павло Букін.

Нагадаємо, державні випробування модернізованих вітчизняних коригованих ракет «Вільха-Р» для комплексу «Вільха» були завершені 13 червня цього року. Зараз опрацьовується документація щодо прийняття цього виробу на озброєння ЗСУ. Перша версія «Вільхи» з дальністю до 70 км була прийнята на озброєння на початку 2019 року та вже виготовляється.

Ракетна система «Вільха-Р» готова до серійного виробництва

Своєю чергою, державні випробування модернізованої версії коригованої ракети за збільшеною дальністю (до 130 км) «Вільха-М» заплановані на серпень-жовтень цього року.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров, редактор Національного промислового порталу

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Темы: впк, Украина

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