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Ракетний комплекс “Вільха” взято на озброєння Української армії

Ракетний комплекс “Вільха” взято на озброєння Української армії

Ракетний комплекс українського виробництва “Вільха” взято на озброєння Збройних сил України.

Передає Національний Промисловий Портал, з посиланням на gordonua.com.

Про це повідомив генеральний директор КБ “Луч” Олег Коростельов.

“Ракетний комплекс “Вільха” взято на озброєння… Його спрямовано на серійне виробництво і стосовно цього вже укладено відповідну угоду”, – сказав він.

Коростельов прогнозує, що війська отримають ракетний комплекс у середині 2019 року.

Випробування “Вільхи” проходили в Херсонській області з 10-го до 25 квітня. Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що всі етапи випробувань пройшли успішно, комплекс візьмуть на озброєння української армії й у 2018 році розпочнуть його серійне виробництво. На випробуваннях були присутні військові аташе семи країн, які зацікавилися придбанням “Вільхи”, але поки що, за словами Турчинова, пріоритетом є забезпечення зброєю українських військ.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров, редактор Національного промислового порталу

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Темы: впк, Украина

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