Ракетний комплекс “Вільха” взято на озброєння Української армії

Ракетний комплекс українського виробництва “Вільха” взято на озброєння Збройних сил України.

Передає Національний Промисловий Портал, з посиланням на gordonua.com.

Про це повідомив генеральний директор КБ “Луч” Олег Коростельов.

“Ракетний комплекс “Вільха” взято на озброєння… Його спрямовано на серійне виробництво і стосовно цього вже укладено відповідну угоду”, – сказав він.

Коростельов прогнозує, що війська отримають ракетний комплекс у середині 2019 року.

Випробування “Вільхи” проходили в Херсонській області з 10-го до 25 квітня. Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що всі етапи випробувань пройшли успішно, комплекс візьмуть на озброєння української армії й у 2018 році розпочнуть його серійне виробництво. На випробуваннях були присутні військові аташе семи країн, які зацікавилися придбанням “Вільхи”, але поки що, за словами Турчинова, пріоритетом є забезпечення зброєю українських військ.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров, редактор Національного промислового порталу

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