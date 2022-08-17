Ракетний удар по Салтівському району Харкова: кількість загиблих збільшилася до шести

Близько 21:30 17 серпня окупанти знов обстріляли Салтівський район Харкова. Після вибуху в житловій будівлі розпочалася сильна пожежа.

За даними голови ХОВА 6 цивільних загинули, 16 отримали травми. Інформація уточнюється.

Рятувальники та медики екстреної допомоги працюють на місці.

Черговий обстріл Харкова прокоментував Володимир Зеленський:

«Коли чуєш про харківську Салтівку – це знову біль. Біль за всю Україну. Біль за Харків.

Ракетний удар… По гуртожитку… Будівля вщент зруйнована. Точну кількість загиблих і поранених встановлюємо. Підлий і цинічний удар по цивільних, що не має жодного виправдання й демонструє безсилля агресора. Не пробачимо, помстимося».

Фото: заступника голови ОП Кирила Тимошенко.

Агентство Телевидения Новости