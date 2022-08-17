Ракетний удар по Салтівському району Харкова: кількість загиблих збільшилася до шести
Близько 21:30 17 серпня окупанти знов обстріляли Салтівський район Харкова. Після вибуху в житловій будівлі розпочалася сильна пожежа.
За даними голови ХОВА 6 цивільних загинули, 16 отримали травми. Інформація уточнюється.
Рятувальники та медики екстреної допомоги працюють на місці.
Черговий обстріл Харкова прокоментував Володимир Зеленський:
«Коли чуєш про харківську Салтівку – це знову біль. Біль за всю Україну. Біль за Харків.
Ракетний удар… По гуртожитку… Будівля вщент зруйнована. Точну кількість загиблих і поранених встановлюємо. Підлий і цинічний удар по цивільних, що не має жодного виправдання й демонструє безсилля агресора. Не пробачимо, помстимося».
Фото: заступника голови ОП Кирила Тимошенко.