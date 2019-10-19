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Ракетные разработки Украины пугают российских реваншистов

Ракетные разработки Украины пугают российских реваншистов

Современные ракетные разработки Украины изрядно беспокоят россиян, чувствующих, что они теряют оружейное превосходство перед нашей страной.

За последние шесть лет Украина совершила по-настоящему впечатляющий рывок в реализации ряда проектов касающихся ракетных вооружений. Мы не только смогли создать ракету для РСЗО с завидной точностью (5-7м) поражения целей, но и дальностью (130 км) “Ольха”, в максимально короткие сроки создать свою ПКР “Нептун”, близки к реализации проекта отечественного ОТРК “Гром-2” и заглядываемся на собственное ЗРК и даже сверхзвуковые перспективы.

Это не может не нервировать наших гибридных соседей, которые в эпоху СССР получали новые виды вооружений исключительно за счет коллективного ударного труда, а постсовесткую эпоху благодаря тесным связям со странами бывшего соцлагеря, в том числе и Украиной. Сейчас же этот разрыв не только лишает РФ ряда возможностей по реализации своих проектов в более короткие сроки, но и создает неудобства возникающей конкуренции и даже угрозы.

Например, Россия широко использует не только свои информационные ресурсы, но и иностранные, дабы распространять те или иные нарративы исключительно ей выгодные.

Так, одним из трендов в российском сегменте сейчас стало позиционирование Украины как страны, которая намерена “контролировать акваторию Черного моря” благодаря своим ракетным разработкам. При этом обвиняет в этом Украину не столько российская медийная прослойка, сколько иностранная, в данном случае китайская.

Китайский интернет-портал Sohu, внезапно, заинтересовался украинскими ракетными разработками и сообщил, что Киев разрабатывает сверхзвуковую противокорабельную ракету большой дальности "Молния".

К слову сказать, буквально на днях именно портал Sohu стал распространять нарратив о том, что Запад сливает Украину в деле МН17, под аккомпанемент активизации псевдо-журналистов, не верящих в вину РФ в трагедии пассажирского авиалайнера.

Но меня смутило то, что Sohu совершил грубейшую ошибку, назвав “Молнию” противокорабельной. И специально для китайских “экспертов” хотелось бы напомнить, что это сверхзвуковая авиационная ракета класса “воздух-поверхность” оснащаемая фугасной проникающей или осколочно-фугасной боевыми частями.

Номенклатура же её применения и вправду может быть весьма разнообразной, но к чему делать акцент на том, что это ПКР? Возможно к тому, что КБ “Южное” и вправду подорвало гибридные умы тем фактом, что Украина приступает к разработке сверхзвуковой ракеты, а не банально создает авиационный ракетный комплекс на базе крылатых ракет, таких как 9М729 от ОТРК “Искандер-М” – привет неполноценному “Кинжалу”.

В свою очередь, создавая образ некоего ракетного доминирования Украины или, по крайней мере, стремления к этому, Россия в очередной раз занимается демонизацией нашей страны в информационном пространстве, в том числе и посредством аффилированных информационных площадок.

Что же, боятся – хорошо, но с учетом подрываемых медийных пластов, следует быть готовым к серьезным атакам на наш ВПК в ближайшее время. Особенно его ракетного направления.

Источник: uc.od.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: впк, Украина

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