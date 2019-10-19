Ракетные разработки Украины пугают российских реваншистов

Современные ракетные разработки Украины изрядно беспокоят россиян, чувствующих, что они теряют оружейное превосходство перед нашей страной.

За последние шесть лет Украина совершила по-настоящему впечатляющий рывок в реализации ряда проектов касающихся ракетных вооружений. Мы не только смогли создать ракету для РСЗО с завидной точностью (5-7м) поражения целей, но и дальностью (130 км) “Ольха”, в максимально короткие сроки создать свою ПКР “Нептун”, близки к реализации проекта отечественного ОТРК “Гром-2” и заглядываемся на собственное ЗРК и даже сверхзвуковые перспективы.

Это не может не нервировать наших гибридных соседей, которые в эпоху СССР получали новые виды вооружений исключительно за счет коллективного ударного труда, а постсовесткую эпоху благодаря тесным связям со странами бывшего соцлагеря, в том числе и Украиной. Сейчас же этот разрыв не только лишает РФ ряда возможностей по реализации своих проектов в более короткие сроки, но и создает неудобства возникающей конкуренции и даже угрозы.

Например, Россия широко использует не только свои информационные ресурсы, но и иностранные, дабы распространять те или иные нарративы исключительно ей выгодные.

Так, одним из трендов в российском сегменте сейчас стало позиционирование Украины как страны, которая намерена “контролировать акваторию Черного моря” благодаря своим ракетным разработкам. При этом обвиняет в этом Украину не столько российская медийная прослойка, сколько иностранная, в данном случае китайская.

Китайский интернет-портал Sohu, внезапно, заинтересовался украинскими ракетными разработками и сообщил, что Киев разрабатывает сверхзвуковую противокорабельную ракету большой дальности "Молния".

К слову сказать, буквально на днях именно портал Sohu стал распространять нарратив о том, что Запад сливает Украину в деле МН17, под аккомпанемент активизации псевдо-журналистов, не верящих в вину РФ в трагедии пассажирского авиалайнера.

Но меня смутило то, что Sohu совершил грубейшую ошибку, назвав “Молнию” противокорабельной. И специально для китайских “экспертов” хотелось бы напомнить, что это сверхзвуковая авиационная ракета класса “воздух-поверхность” оснащаемая фугасной проникающей или осколочно-фугасной боевыми частями.

Номенклатура же её применения и вправду может быть весьма разнообразной, но к чему делать акцент на том, что это ПКР? Возможно к тому, что КБ “Южное” и вправду подорвало гибридные умы тем фактом, что Украина приступает к разработке сверхзвуковой ракеты, а не банально создает авиационный ракетный комплекс на базе крылатых ракет, таких как 9М729 от ОТРК “Искандер-М” – привет неполноценному “Кинжалу”.

В свою очередь, создавая образ некоего ракетного доминирования Украины или, по крайней мере, стремления к этому, Россия в очередной раз занимается демонизацией нашей страны в информационном пространстве, в том числе и посредством аффилированных информационных площадок.

Что же, боятся – хорошо, но с учетом подрываемых медийных пластов, следует быть готовым к серьезным атакам на наш ВПК в ближайшее время. Особенно его ракетного направления.

Источник: uc.od.ua

Новости портала «Весь Харьков»