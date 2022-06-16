“Рамштайн-3”: Чого та скільки пообіцяв надати Україні Захід?

Глава Пентагону Ллойд Остін 15 червня озвучив повний список озброєння, яке буде поставлено на фронт української армії.

Остін оголосив список на прес-конференції на засіданні Контактної групи з України у Брюсселі.

Пакет військової допомоги на суму 1 мільярд доларів для України від США включатиме:

18 155-мм гаубиць;36 тис. 155 мм снарядів;18 тактичних автомобілів для транспортування гаубиць;додаткові снаряди до HIMARS;4 автомобілі для ремонту техніки;2 системи берегової охорони з ракетами “Гарпун”;тисячі захищених радіостанцій та оптичних пристроїв, у тому числі й нічного бачення

Зазначимо, що допомога почне надходити із серпня.

“Сьогодні по обіді ми почули серйозні оголошення про нові пакети оборонної допомоги Україні”, – зазначив Остін.

Він не перерахував їх усі, але зазначив, що додаткову артилерію поставлять ще низка країн, включаючи Канаду, Польщу та Нідерланди.

Канада, зокрема, пообіцяла передати Києву 10 замінних стволів для гаубиць М777 вартістю 9 млн. канадських доларів (майже 7 млн. доларів США).

Агентство Телевидения Новости