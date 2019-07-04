Іран готовий відновити високий рівень збагачення урану – Роугані

У травні Хасан Роугані заявив, що його країна відновить високий рівень збагачення урану, якщо світові лідери не захистять її інтереси від дії санкцій США

Президент Ірану Хасан Роугані наголошує, що Тегеран готовий «зробити наступний крок» і 7 липня почати збагачувати уран до рівня, що перевищує 3,67%, дозволені ядерною угодою від 2015 року.

«Якщо ви хочете висловити жаль і виступити із заявою, ви можете це зробити зараз», – цитує Роугані агенція AP.

У травні Роугані заявив, що його країна відновить високий рівень збагачення урану, якщо світові лідери не захистять її інтереси від дії санкцій США.

Звернення Роугані до народу державне телебачення показало 8 травня, рівно через рік по тому, як президент Дональд Трамп оголосив про вихід США з ядерної угоди і відновлення санкцій проти Тегерана.

За словами президента Ірану, решта підписантів угоди – Велика Британія, Франція, Німеччина, Китай і Росія – мають 60 днів для того, щоб вжити заходів для захисту нафтового і банківського сектору Ірану. Цей термін збігає 7 липня.

Світові лідери закликали Тегеран дотримуватися ядерної угоди після того, як 1 липня було підтверджено, що Іран порушив обмеження щодо запасів низькозбагаченого урану, які визначала угода.

До укладення угоди в 2015 році Іран збагатив уран до 20 відсотків, наблизившись до збройного рівня.

Источник: radiosvoboda.org

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