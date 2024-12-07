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Іран, який допомагає російському агресору, вимагає від України "припинити підтримку терористів" у Сирії — Mehr News

Іран, який допомагає російському агресору, вимагає від України припинити підтримку терористів у Сирії — Mehr News

Помічник міністра закордонних справ Ірану, генеральний директор Департаменту з питань Євразії МЗС Моджтабі Демірчілу стверджує, що сирійські повстанці "незаконно купують зброю, яку Сполучені Штати передають Україні", а українські інструктори нібито тренують їх.

Ті самі наративи раніше просувала й російська пропаганда.

Втім, численні перевірки американських аудиторів не підтвердили, що передана Україні зброя потрапляє на чорний ринок.

"Досвід показує, що співпраця з тероризмом лише спричиняє поширення небезпеки та насильства у світі.

Терористично-такфірівські елементи у Сирії тривалий час перебувають у списку терористичних угруповань РБ ООН.

Усі уряди повинні дотримуватися своїх міжнародних зобов'язання щодо запобігання та протидії тероризму", — заявив помічник міністра.

Демірчілу також засудив "неодноразові та безпідставні заяви української влади про роль Ірану в конфлікті в Україні", які, за його словами, "робляться у змові з сіоністським режимом і Сполученими Штатами".

Однак кількома місяцями раніше новообраний президент Ірану Масуд Пезешкіан фактично визнав поставки озброєнь до рф.

"Деякі військові поставки могли відбутися в минулому, і цьому не було жодних перешкод. Але що можна сказати з упевненістю — так це те, що цього не було відколи я вступив на посаду", — стверджував він.

Джерело: t.me/znua_live

Новости портала «Весь Харьков»

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