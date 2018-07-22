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Іран погрожує заблокувати експорт нафти з Перської затоки

Іран погрожує заблокувати експорт нафти з Перської затоки

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї 21 липня підтримав пропозицію президента країни Хасана Роугані заблокувати експорт нафти з Перської затоки, якщо його власний експорт зупиниться внаслідок санкцій США. На веб-сайті іранського лідера сказано, що коментарі Роугані були «важливими зауваженнями, які відображають політику та підхід» Ірану.

Іранські чиновники і раніше погрожували заблокувати Ормузьку протоку, морський прохід із багатої на нафту Перської затоки до відкритого океану. Якщо Ормузька протока буде заблокована, це унеможливить перевезення нафти Іраком, Саудівською Аравією, Бахрейном, Катаром та Об'єднаними Арабськими Еміратами.

Раніше 21 липня Хаменеї повідомив чиновникам МЗС Ірану, що буде «очевидною помилкою» ведення переговорів зі США, оскільки Вашингтон є ненадійним.

Тегеран жорстко критикує рішення президента США Дональда Трампа в односторонньому порядку вивести Сполучені Штати з ядерної угоди 2015 року між Іраном та шістьма світовими державами.

Цього тижня Іран заявив, що є близьким до запуску заводу, на якому може побудувати більше центрифуг для збагачення урану. Це оголошення Тегеран зробив 18 липня, на наступний день після того, як Іран повідомив про позов до Міжнародного суду проти США у відповідь на рішення президента Дональда Трампа вийти з ядерної угоди 2015 року та повторно запровадити санкції проти Тегерана.

Іран стверджує, що його ядерна програма є мирною, Вашингтон звинувачує Тегеран у спробі розробити ядерну зброю.

Источник: radiosvoboda.org

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Темы: иран, нефть

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