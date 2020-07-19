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Rapid Trident – 2020: уперше навчання вийдуть за межі України

Rapid Trident – 2020: уперше навчання вийдуть за межі України

У Міжнародному центрі миротворчості та безпеки (МЦМБ) Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного завершилася чергова планувальна конференція з підготовки багатонаціональних навчань Rapid Trident — 2020. Зважаючи на режим карантину, американська сторона брала участь через відеоконференцзв’язок, а учасники працювали в малих групах із дотриманням відповідних санітарних норм.

Як розповів керівник пресслужби МЦМБ капітан Віталій Ілик, упродовж тижня напрацьовано сценарій та розв’язано організаційні питання. Згідно з задумом навчань, з нашими піхотинцями стане на герць елітний підрозділ морської піхоти США та контингенти інших країн. Кількість учасників ще погоджують, проте вже відомо, що вперше участь братимуть представники Фінляндії, а ключова роль ЛитПолУкрБригу — поза конкуренцією.

До речі, вперше Rapid Trident розширить географію й вийде за межі Яворівщини й загалом України. Адже частина його учасників перебуватиме в польському Любліні в штабі ЛитПолУкрБригу. Через пандемію й карантинні заходи тренування будуть зв’язані віртуально й керовані з Центру імітаційного моделювання МЦМБ через інтернет-зв’язок й у режимі відеоконференції. Ще однією особливістю навчань стане ширше залучення Міжнародного товариства Червоного Хреста з його напрацюваннями порятунку та допомоги. Вже традиційним буде не лише військовий, а й антитерористичний порядок денний. Міжнародні навчання Rapid Trident — 2020 не лише пристосовуються до вимог часу, а й задають динаміку зміни формату взаємодії.

Навчання заплановані на середину вересня. Втім, учасники прибуватимуть раніше, аби пройти чотирнадцятиденний карантин. Крім того, до навчань відбудеться ще кілька узгоджувальних конференцій.

Rapid Trident – 2020: уперше навчання вийдуть за межі України

Rapid Trident – 2020: уперше навчання вийдуть за межі України

Rapid Trident – 2020: уперше навчання вийдуть за межі України

Rapid Trident – 2020: уперше навчання вийдуть за межі України

Источник: mil.gov.ua

Автор: Віталій СТЕЧИШИН, Кореспондент АрміяInform

Новости портала «Весь Харьков»

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