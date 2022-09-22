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Расходы бюджета Болотной Федерации на мобилизованных превысят 1,3 трлн рублей в год - Finanz

Расходы бюджета Болотной Федерации на мобилизованных превысят 1,3 трлн рублей в год - Finanz

Лишь на зарплаты "мобикам" государство обещает потратить столько же, сколько на всю систему высшего образования в стране (1,3 трлн рублей в бюджете-2022), вдвое больше, чем на поддержку промышленности (613 млрд рублей), и в 200 раз больше, чем на развитие собственного производства лекарств (6,7 млрд рублей). Будут урезаны все социальные программы, а пенсионный фонд сокращён вдвое. Новых больниц, школ и дорог тоже не будет до полной победы над "биндеровцами". А это значит, что никогда.

Но, дорогие россияне, у вас всё ещё остаётся право на жизнь. В связи с чем хочу вас предупредить, что шанс выжить в Монголии, Северной Корее, на Кубе или в российской тюрьме гораздо выше, чем на свидании с ВСУ в Украине.

Ду-май-те!

Джерело: https://t.me/Sharpreview/17144

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