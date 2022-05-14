Распад ОДКБ: первый пошёл

Появились достоверные данные, что Казахстан, принимая во внимание действия москвы в Украине, и то, что в недалёком будущем вполне может подвергнуться деказахстанизации (с москвы станется), твёрдо решил в сфере обороны переориентироваться с рф на Турцию.

▪️Будучи частью ОДКБ, руководство страны начало выстраивать принцип контрбаланса, затягивая на свою территорию турецкое влияние. В рамках данного равновесия Токаев, максимально нивелируя кремлёвский фактор, опёрся на экономический потенциал Пекина, а затем, решив, что не хочет быть управляемым Си, провел одну из масштабнейших программ кооперации с Эрдоганом.

▪️В рамках данного замысла уже подписаны проекты экономического сотрудничества колоссальных размеров. Но экономическая мощь Пекина была уравновешена не только экономикой Анкары, но ещё и военным союзом, отдельные положения которого стороны не придают широкой огласке.

▪️Так, Казахстан, являясь частью ОДКБ, дал понять, что считает главным стратегическим партнером по обороне Турцию - страну НАТО. Это полностью разваливает ОДКБ и, к тому же, переводит Казахстан под западное военно-стратегическое влияние. Не побоюсь утверждать, что вслед за Казахстаном на Москву плюнут остальные члены ОДКБ (кроме Минска). Интересный пердимонокль получается, правда?

Наблюдая всё ЭТО, ещё раз убеждаюсь, что более идиотского геополитического шага со стороны путина, чем вторжение в Украину, сложно было придумать. Профитов - НОЛЬ, потерь - вся россия.

Источник: https://t.me/Sharpreview/13863

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