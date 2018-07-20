РАЗБОРКА. Трамп заявил, что США больше не являются мишенью России. Директор ФБР его немедленно опроверг

В США продолжается публичная разборка между Трампом и практически всеми государственными структурами Америки. Конгрессмены, спецслужбы и политические деятели США в жесткой форме критикуют американского президента за «позор и предательство интересов страны».

Несмотря на активные попытки Трампа дезавуировать свою провальную встречу с Путиным пустыми утверждениями, что он «самый жесткий президент по отношению к России» и что «встреча в Хельсинки была успешной», разборка в политической верхушке США не прекращается.

Характерным примером стало заявление директора ФБР США Кристофера Рея, последовавшее сразу же после утверждения Трампа о том, что Америка, якобы, «больше не является мишенью России»,

Напомним, что по возвращению в Вашингтон Трамп провел встречу с прессой, на которой попытался оправдаться за свое поведение в Хельсинки. Он также заявил, что «США больше не являются мишенью России, как было во время ее вмешательства во внутренние американские дела», передает Reuters.

Ему был задан вопрос, остаются ли США целью России, как утверждают в разведывательном сообществе. Трамп ответил: «Нет».

Ответ от спецслужб США последовал незамедлительно. Россия «продолжает использовать поддельные новости, пропаганду и тайные операции, чтобы сеять раздор в Соединенных Штатах», заявил директор ФБР Кристофер Рэй.

Выступая 18 июля на церемонии открытия Форума безопасности в Аспене (штат Колорадо), Рэй опроверг заявление Трампа, поддержал оценку спецслужб США насчет того, что Москва вмешивалась в президентские выборы в США 2016 года и уточнил, что Россия продолжает свою подрывную деятельность.

Глава ФБР официально опроверг также заявление Путина о том, что Россия не вмешивалась в американские выборы. «У него есть своя точка зрения, а я могу сказать вам, каково мое мнение», - сказал Рэй. «Взгляд разведывательного сообщества не изменился. Мое мнение не изменилось», - подчеркнул Рэй.

Рэй также отклонил предложение Путина разрешить следователям США доступ к 12 членам русской военной банды ГРУ, которым было предъявлено обвинение в попытке повлиять на американские выборы, в обмен на возможность опросить граждан США, которых якобы «обвиняет» Россия.

Любопытно, что в администрации Трампа сообщили, что рассматривают такой вариант, однако Рэй публично отклонил эту идею. «Россия по-прежнему проводит зловредные операции по распространению своего влияния», - добавил он.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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