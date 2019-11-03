Разрушая легенды: Деревянный аэродром

Если в строке поиска Google ввести «деревянный аэродром», то результатом будет множество историй, основанных на «реальных событиях».

Типовой текст там примерно такой:

«Во время Второй мировой войны немцы на территории Голландии в большой секретности построили макет аэродрома. Самолеты, ангары, автомобили, средства ПВО — все делалось из дерева. Но однажды прилетел английский бомбардировщик и сбросил на псевдо-аэродром единственную бомбу, после чего строительство аэродрома прекратили. Шутка англичан заключалась в том, что бомба была деревянная! А дальше было еще интересней. После того, как британцы пошутили, немцы решили, что англичане теперь знают про "деревянный" аэродром и решили поставить настоящие самолеты, ...ведь они их всё равно за макеты примут! Через два дня после перебазирования немецких самолетов, англичане снова разбомбили этот аэродром. Но уже настоящими бомбами. В конце бомбардировки был сброшен свиток со словами: "А вот это уже другое дело!"»

Это преподносится, как пример настоящего английского юмора.

Однако английский юмор — он другой.

Как пример:

В 1976 году группа британских археологов на раскопках в окрестностях города Луксора обнаружила руины святыни Бога Озириса, которая была построена в период рассвете Древнеегипетской империи. Святыня, полностью разрушенная войсками Александра Македонского, была тщательно исследована самыми известными учеными с мировым именем. В глубинах святыни они нашли самые первые древнеегипетские летописи, среди которых был этот БОРОДАТЫЙ БАЯН !!!!!!

Так был ли деревянный аэродром и деревянная бомба?

Да. Но нет.

Аэродром действительно был. И был он деревянным. Но находился он вовсе не в Голландии, а совсем наоборот, под Бреслау (нынешний Вроцлав в Польше). И назывался Вайденгут. И да, он был построен с немецкой дотошностью, с воздуха он выглядел, как настоящий. И настоящим он выглядел ещё и потому, что настоящим и был. Несмотря на то, что все ангары, прочие постройки и даже размещённые там самолёты были выполнены из дерева – ПВО было настоящим, настоящие зенитные орудия и самые настоящие истребители-перехватчики в лице “худых” Мессершмиттов.

Так что же это был за аэродром?

В ходе Второй Мировой Войны немцы, проиграв Битву за Британию в попытке завоевать господство в воздухе над югом Англии, сами начали нести потери от английского авиационного алаверды. И бомбовые удары по аэродромам стали одной из наиболее серьёзных проблем как для авиации союзников, так и для люфтваффе. Соответственно, необходимо было, с одной стороны, отвлечь эскадрильи тяжёлых бомбардировщиков Британии и США от реальных целей, а во-вторых – иметь возможность противостоять им в заранее организованном месте. По стоимости потеря одного тяжёлого бомбардировщика примерно сопоставима со стоимостью эскадрильи истребителей, а ввиду острой нехватки ресурсов Рейх не мог себе позволить разбрасываться столь ценными материалами. По этой же причине и сам аэродром был деревянный – наступила эпоха Эрзац: эрзац-бензин, кожзаменитель и прочие суррогаты.

В течении достаточно долгого времени аэродром сполна выполнял свои функции ловушки, исправно сбивая столь ценные бомбардировщики союзнической авиации – деревянные "Хейнкеля He-111" “жили” не дольше пары недель, продлевая срок жизни своих стальных прототипов на долгие месяцы. Но.

Довольно скоро он стал выполнять пропагандистские функции. Обосновавшиеся под Бреслау киношники в масштабных декорациях снимали героические будни лётчиков Люфтваффе и самоотверженных зенитчиков. Ибо аэродром действительно охраняли асы, да и артиллерия ПВО отличалась высокой результативностью.

Однако самым примечательным было то, что на фоне всего этого балагана шла работа над очень секретным проектом – там готовили немецких камикадзе. На фоне японских успехов немцы горели желанием также обрести подобное “чудо-оружие”. Вначале это должны были быть тяжёлые “Хейнкели”, но по мере урезания финансирования их заменили на лёгкие “Юнкерсы”, а затем и вовсе на некондиционные “Фокке-вульфы” - на полёт в один конец должно было хватить. Да всё это под эгидой "Аннэнербе" и в присутствии Лени Рифеншталь. Вот только цели этих камикадзе были оригинальными – они должны были атаковать немецкие же гражданские объекты и выдавать это за атаки русской авиации. А в конце войны на Вайденгуте базировалась знаменитая Jagdgeschwader 52, эскадра истребителей-асов.

Точку же во всей этой истории поставил очередной авианалёт британской авиации, которая разнесла это “фанерное шапито” на щепки и мелкую стружку. Я бы мог бы написать, что “прорвавшись в зенитный капкан и неся серьёзные потери, англичане сбросили деревянную бомбу с надписью "Деревом по дереву" ("Holz auf Holz")”. Да. Но нет. Бомбы были настоящие, а вот самолёты — Де Хевилленд Москито - действительно деревянные.

На самом деле подобных деревянных аэродромов было множество. И самое интересное в моей истории то, что она тоже может быть байкой и форменным надувательством!

Ибо боевое «надувательство» - это старинная военная игра и ей много веков. Некоторые учёные утверждают, что знаменитая терракотовая армия китайского императора Цинь Шихуанди была создана именно с целью ввести противника в заблуждение.

Так ли это – мы с вами уже не узнаем, однако первая успешно организованная стратегическая обманная операция с фальшивой армией была проведена немцами в 1932 году. Причём это была “фальшивка в фальшивке” - многоходовочка, как теперь принято говорить. На очередных учениях рейхсвера были представлены боевые машины, очень похожие на французские танки Рено FT.

Вскоре разведки западных стран выяснили, что это муляжи из “гуано и веточек” и успокоились. А зря. Под видом деревянных, у немцев появились целые реальные танковые дивизии. Когда же подмена вскрылась – поздно было “пить Боржоми”.

Но если в начале в качестве материала для “обманок” использовали фанеру и дерево, то в наше время “надувательство” стало полностью соответствовать своему названию и “резинотехнические изделия” стали важным элементом игры в “Обмани меня”. И лидером в этой отрасли является “потешная армия” нашего северного соседа.

И этого «боевого надувательства» опасаться действительно стоит, в прямом смысле слова – стоимость одной высокоточной ракеты сотни тысяч долларов, а цена одного надувного танка... 100-200 баксов! Американцам и их союзникам по НАТО, начавшим после вторжения в Ирак в 2003 году считать каждый доллар, потраченный на армию — это как серпом по бюджету.

А русские, китайцы и даже северные корейцы — продолжают надувать «танки». Да что там танки – теперь надувают и истребители, и ракетные установки С-300, номенклатура “надувательства” растёт, а спутникам всё труднее отличить реальность от иллюзии.

И действительно – это та отрасль, которой Россия может гордиться, ибо аналогов нет. И прогресс от “резинового изделия №2” до “боевого надувательства” - маленький шаг для человека, но огромный шаг для человечества. Ну, что-то вроде этого.

Источник: uc.od.ua

Автор: Игорь Астахов

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