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Разведка США помогла Украине сбить российский самолет с военными

Разведка США помогла Украине сбить российский самолет с военными

В первые дни российского вторжения разведка США предоставила Украине подробную информацию, когда и где именно российские войска собирались ударить ракетами и сбросить бомбы. Это помогло Украине спасти средства ПВО и авиацию. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на нынешних и бывших официальных лиц США.

Обмен разведывательными данными в режиме, близком к реальному времени, также позволил Украине сбить в Киевской области российский транспортный самолет с сотнями военнослужащих. Это помогло отразить нападение россии на ключевой аэропорт под Киевом - в Гостомеле.

Мероприятие было частью того, что американские официальные лица называют масштабной и беспрецедентной операцией по обмену разведданными с партнером, не входящим в НАТО, которая, по их словам, сыграла решающую роль в успехе Украины против более крупных и лучше оснащенных российских вооруженных сил.

Источник: https://www.nbcnews.com

Новости портала «Весь Харьков»

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