Річна інфляція в Україні прискорилася до 13,7%

Споживчі ціни в Україні пришвидшили зростання до 13,7% у річному вимірі передусім внаслідок подорожчання продовольства і енергоносіїв.

Про це йдеться у повідомленні Держстату.

Лише за березень ціни зросли на 4,5% порівняно з лютим, а від початку року на 7,6%.

Протягом місяця на споживчому ринку іни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 6,2%.

Найбільше (на 21,3% та 15,5%) подорожчали фрукти та овочі. На 9,8–3,5% зросли ціни на рис, продукти переробки зернових, цукор, сало, соняшникову олію, рибу та продукти з риби, макарони, масло, молоко, сир та яйця, безалкогольні напої, м’ясо та м’ясопродукти.

Одяг і взуття подорожчали на 13,0%, зокрема одяг – на 13,3%, взуття – на 12,5%.

Зростання тарифів на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,5% відбулося в основному через підвищення цін на оренду житла на 4%, утримання та ремонт житла – на 2,2%.

Ціни у сфері охорони здоров’я зросли на 5,6% передусім внаслідок подорожчання фармацевтичної продукції на 8,1%.

Підвищення ціни на транспорт на 4,2% в основному спричинено зростанням цін на паливо та мастила на 7,7%.

Нагадуємо:

У лютому 2022 року ціни в Україні у річному вимірі зросли на 10,7% проти 10% у січні через нагнітання військової загрози і зрештою вторгнення Росії в Україну.

Источник: epravda.com.ua

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