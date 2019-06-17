Річниця визволення Маріуполя: як то було у 2014-му та як нині відзначають звільнення від ворога

Із нагоди визволення міста від окупантів у Маріуполі вже традиційно влаштували військовий парад

Військовим парадом та виставкою броньованої техніки відзначили п'яту річницю звільнення від окупації Маріуполя. До свята долучилися і ті, хто брав безпосередню участь у боях за місто. Його визволителі – тодішні добровольці та підрозділи Нацгвардії і МВС.

Містяни зібралися на центральній площі Маріуполя, щоб привітати тих, хто звільнив їхнє місто від російського окупанта, – бійців полку "Дніпро" та "Азов", підрозділи Нацгвардії та МВС.

Мешканка Маріуполя Любов каже: "Радію, дуже радію з цього, що Маріуполь український. Погано було б, ось як в "ДНР" або в Луганську, практично російська територія. І влади ніякої, і люди незадоволені багато, багато-хто виїхав звідти. Може і нам довелося б так зробити".

Інша мешканка Маріуполя каже: "Ми незалежні. А там невідомо хто. Ну що з тими паспортами? Вони і не росіяни, вони і не українці. І все їхні дипломи – їх ніхто не визнає".

Маріупольці з жахом згадують беззаконня та бандитизм, які їм довелося пережити за майже два місяці окупації.

"Не розуміли не тільки люди, не розуміли навіть військові, які були надіслані сюди для того, щоб відстояти і захистити Маріуполь. Оскільки інформації практично ніякої не було, щодня "ДНР" грабували банки, магазини підпалювали, машини. Що робила наша місцева влада? Вона стояла, прикривала своїми спинами бойовиків "ДНР", – згадує волонтерка Ірина Прудкова.

Озброєні бойовики перекрили центр міста барикадами, а в будівлі одного з банківських відділень організували штаб. На цьому перехресті бойовики облаштували барикаду. Більшість з них були місцевими, проте, керували ними люди з російськими паспортами.

Звільнення Маріуполя розпочалося 13 червня близько 5-ї ранку. Бійці "Азову" взяли в оточення квартали, де перебували бойовики. Після цього до операції долучилися й інші штурмові групи. Їхньою ціллю був штаб терористів.

Андрій Хорьков, військовослужбовець полку НГУ "Азов", розповів: "Коли ми підійшли і почали їх штурмувати, то невелика група бойовиків залишилася відстрілюватися. Решта поскидали з себе форму і почали просто тікати. І дуже добре нам допомогло те, що в місті перебували патріотичні сили молоді. Вони намагалися виловлювати їх по дворах і направляти наших хлопців".

Сили АТО за лічені години взяли під контроль всі ключові опорні пункти терористів, зокрема, і їхній штаб. Українські військові підбили бойову броньовану машину бойовиків і знищили кілька снайперських гнізд.

Щороку з нагоди звільнення на центральних вулицях Маріуполя влаштовують парад. Парад переможців.

Источник: 5.ua

Авторі: Олена Уланова, Олег Корінний

Новости портала «Весь Харьков»