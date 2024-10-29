Реакція НАТО на вояків КНДР в рф має бути невідкладною і дієвою
Пояснює Центр стратегічних комунікацій
У понеділок, 28 жовтня, Генеральний секретар НАТО Марк Рютте зробить заяву щодо розміщення військ КНДР у росії.
▶️ Україна заздалегідь оприлюднила докази того, що КНДР перекидає солдат на територію рф.
▶️ До 12 тисяч солдат з Північної Кореї проходять навчання на п’ятьох військових полігонах у східних регіонах росії.
▶️ Як повідомляє ГУР, найманців з КНДР перевозять на фронт вантажівками з цивільними номерами.
▶️ Україна буде змушена воювати у Європі одразу проти двох диктаторських режимів: російського та північнокорейського.
▶️ Щоб зупинити альянс диктаторів, потрібні невідкладні рішення щодо військового посилення України з боку західних партнерів, насамперед країн-членів НАТО.
Джерело: https://t.me/spravdi/42483