Реакція НАТО на вояків КНДР в рф має бути невідкладною і дієвою

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

У понеділок, 28 жовтня, Генеральний секретар НАТО Марк Рютте зробить заяву щодо розміщення військ КНДР у росії.

▶️ Україна заздалегідь оприлюднила докази того, що КНДР перекидає солдат на територію рф.

▶️ До 12 тисяч солдат з Північної Кореї проходять навчання на п’ятьох військових полігонах у східних регіонах росії.

▶️ Як повідомляє ГУР, найманців з КНДР перевозять на фронт вантажівками з цивільними номерами.

▶️ Україна буде змушена воювати у Європі одразу проти двох диктаторських режимів: російського та північнокорейського.

▶️ Щоб зупинити альянс диктаторів, потрібні невідкладні рішення щодо військового посилення України з боку західних партнерів, насамперед країн-членів НАТО.

Джерело: https://t.me/spravdi/42483

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