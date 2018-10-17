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Реакція російської духовної і світської влади свідчить, що Україна на правильному шляху – Президент про рішення Синоду РПЦ

Реакція російської духовної і світської влади свідчить, що Україна на правильному шляху – Президент про рішення Синоду РПЦ

Президент Петро Порошенко під час зустрічі з екзархами Вселенського Патріарха в Україні Архієпископом Памфільським УПЦ в США Даниїлом та Єпископом Едмонтонським УПЦ в Канаді Іларіоном ще раз подякував за рішення Синоду Вселенського Патріархату про надання автокефалії українській православній церкві.

«В той же час з очевидної подачі Кремля, керівництва країни-агресора, повністю від нього залежне російське церковне начальство заявило про розрив євхаристійного спілкування з Константинопольською Матір’ю-Церквою. Впевнений, що така реакція духовної і світської російської влади і повністю залежним від російської влади церковним керівництвом лише підтверджує, що ми з вами на правильному шляху», - наголосив Глава держави.

Президент додав: «І так само як і Росія зараз протиставила себе всьому світові в питаннях російської агресії на сході нашої держави, незаконної анексії Криму, позиції по Абхазії та Південної Осетії, позиції по Придністров’ю та іншому. Так само зараз, на жаль, і російська церква поставила себе на шлях самоізоляції і конфлікту з усім світовим православ’ям».

«Сподівався, що цього не відбудеться, але ми з вами мали бути готовими до цього процесу», - зауважив він. Президент нагадав, що майже одночасно з засіданням Синоду РПЦ, 14 жовтня більше 30 тисяч українців взяли участь у подячній молитві на Софійській площі за те, що Господь руками Його Всесвятості дарував автокефалію.

«Думаю, що це як два світи: один – за мир, один з молитвою Богові, а інший – за конфлікт, за протистояння. Я твердо переконаний, що наші з вами зусилля вдячні і такі, яких потребують зараз моя країна і мій народ, бо фактично спроба закрити двері храмів для вірних українців або навіть для православних по всьому світові – це точно невдячна і неправильна справа, яку зараз намагаються запропонувати РПЦ», - наголосив Глава держави.

Він додав: «Може, я не маю цього казати, але я був дуже розчарований голосуванням саме двох українських представників. Впевнений, що ми маємо шукати мир і саме те, як пройшло 14 жовтня – День захисника України, День Покрови, коли українські політичні сили і весь український народ, навпаки об’єднався і не піддався на московську провокацію. Бо вони з таким нетерпінням чекали, що хтось буде штурмувати храми, що десь там будуть якісь бійки. Вони навіть приготували своїх «тітушок», які мали виконувати цю роль». За словами Президента, Господь зробив так, що все відбулося, відбувається і буде відбуватись абсолютно мирним шляхом.

«Ми з свого боку будемо робити все можливе, щоб зусилля щодо створення єдиної помісної православної церкви відповідно до рішень Синоду, Матері-Церкви і Вселенського Патріарха були зроблені в належні терміни, відповідним чином – мирно і відповідаючи очікуванням українського народу», - резюмував Глава держави.

Источник: president.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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