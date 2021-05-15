Реальний ВВП у 1 кварталі зменшився на 2% у річному вимірі – Держстат

У 1 кварталі 2021 року реальний ВВП порівняно з 1 кварталом 2020 року зменшився на 2%.

Таку оперативну оцінку ВВП оприлюднив Держстат.

Зазначається, що порівняно з попереднім кварталом реальний ВВП у 1 кварталі 2021-го зменшився на 1,1% (з урахуванням сезонного фактору).

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Нагадаємо:

Аналітики J.P. Morgan підтвердили прогноз росту ВВП України у 2021 році на 5,6% та очікують підвищення облікової ставки до 7%.

МВФ оновив прогнози розвитку економіки на найближчі роки та покращив оцінку світової економіки до 6% у 2021 році, водночас щодо України Фонд очікує зростання ВВП на 4%.

Світовий банк підвищив прогноз зростання валового внутрішнього продукту України в 2021 році з 3% до 3,8%.

Реальний ВВП України скоротився на 4% у 2020 році, номінальний ВВП, тобто у фактичних цінах, становив 4,194 трлн грн.

У Мінекономіки зберігають прогноз росту економіки України у 2021 році на 4,6% ВВП.

Источник: epravda.com.ua

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