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«Реально зробити ще цього року»: Резніков розповів, коли Україна може виграти війну

«Реально зробити ще цього року»: Резніков розповів, коли Україна може виграти війну

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що, за його «оптимістичними прогнозами», війну можна завершити ще цього року.

Він сказав про це, виступаючи на Міжнародному безпековому форумі GLOBSEC-2022.

«Росія продовжує докладати зусиль з окупації усієї нашої держави. Наразі неможливо передбачити, коли закінчиться війна, але мої оптимістичні прогнози, що це реально зробити ще цього року», – сказав Резніков, нагадавши, що мрією кремлівської влади є «зібрати «їхні» землі».

«Наступними будуть Польща, країни Балтії, Словаччина та інші. Тому ми мусимо зупинити Росію та стримувати у майбутньому», – застеріг міністр.

Источник: https://t.me/spravdi/9934

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