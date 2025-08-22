Редакційна колегія улюбленого видання Трампа — The New York Post — написали лист-заклик до американського президента

(https://nypost.com/2025/08/20/opinion/russia-is-dragging-on-peace-in-ukraine-trump-must-pressure-putin-where-it-hurts-to-stop-the-killing/)

Президент Трамп збільшив темп, аби укласти мирну угоду в Україні: він швидко організував саміт із російським диктатором Путіним в Алясці, а вже через три дні зібрав європейських лідерів у Білому домі.

Путін відповів на ці зусилля затягуванням часу. Росія навіть не бере на себе зобов’язань щодо зустрічей між Путіним та президентом України Зеленським. Міністр закордонних справ Сергій Лавров — кремлівський атакуючий пес — критикує Європу та применшує дипломатичні зусилля. Зустрічі можливі лише за умови виконання певних вимог — які зазвичай є нездійсненними, — а будь-які обіцянки Заходу щодо захисту України без російського вето є «дорогою в нікуди».

У вихідні після Аляски Росія вбила 14 українських цивільних. Після зустрічі Трампа із Зеленським Росія випустила 270 дронів і 10 ракет — це найбільша кількість за місяць. Бомбардування лише посилилося відтоді.

Трамп прагне зупинити все це. Він дбає про людські життя, про дітей, навіть говорить про вплив цієї війни на свою душу.

- Якщо я можу врятувати 7000 людей на тиждень від загибелі, я думаю, це досить... Я хочу спробувати потрапити до раю, якщо можливо. Я чув, що в мене з цим не дуже. Я справді на дні тотемного стовпа, — сказав він.

Але якщо я потраплю до раю, це буде однією з причин

Це шляхетна мета — навіть гідна Нобелівської премії, — але недосяжна, якщо Путіна не змусити сісти за стіл переговорів. Тиск на Україну є завуальованим — їй конче потрібна підтримка Сполучених Штатів.

Але як тиснути на Росію?

Можна подумати, що це високі втрати, мільйон загиблих і поранених, але Путіну байдуже на шкоду, яку він завдає власному народу. Він стверджує, що це необхідна жертва.

Ні, єдина мова, яку розуміє Путін, — фінансова.

Російська економіка вже відчуває тиск від величезних витрат на війну, стрімкої інфляції та санкцій. Запровадження вторинних санкцій, удари по побічних ринках, які Путін використовує для фінансування своєї воєнної машини, — ось що змусить його сісти за стіл переговорів. Саме загроза таких санкцій від Трампа 8 серпня переконала Путіна погодитися на саміт в Алясці. Але відтоді Путін лише водить нас за ніс.

Минуло достатньо часу.

Ви розумієте, пане Президенте, що сила дає сигнал.

Посильте санкції. Збільшить тарифи. Знайдіть креативні способи зупинити його торгівлю нафтою та мінералами. Це швидко приверне увагу Москви. Це змусить Путіна рухатися в тому ж темпі, що й ви.

І це, з Божою допомогою, зупинить вбивства.

