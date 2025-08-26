Редакційна колегія улюбленого видання Трампа — The New York Post — знову намагається достукатися до американського президента

(https://nypost.com/2025/08/24/opinion/expect-putin-to-pay-big-time-for-trolling-trump/)

Ми очікуємо, що Путін та його найвищі поплічники незабаром пошкодують про рішення виставити президента Дональда Трампа на посміховисько.

На саміті в Алясці Путін дав Трампу нову надію на мирну угоду щодо війни в Україні — але нині це виглядає як черговий трюк Люсі з Чарлі Брауном, коли вона приманює футбольним м’ячем, аби в останній момент забрати його.

Після початкових сигналів про готовність до зустрічі, Сергій Лавров, міністр закордонних справ Путіна, щойно вилив ще одну порцію “холодної води” на будь-які шанси на зустріч Путіна з президентом України.

Розводячи руками на NBC, Лавров заявив, що «зустріч не планується», і вона не відбудеться без попередньої згоди, яка відповідатиме «президентському порядку денному» Путіна. А цей порядок денний «зовсім не готовий»: Україна має публічно погодитися, що ніколи не вступить до НАТО, Зеленський має скасувати закони, які, за твердженням Лаврова, забороняють «російську мову», та заздалегідь поступитися в «територіальних питаннях».

О, і він повторив російську позицію, що Зеленський не є «легітимним» президентом України, хоча «ми визнаємо його як фактичного главу режиму».

Це сталося після цілого тижня, коли Лавров та компанія наполягали, наприклад, на тому, що європейські війська не можуть бути розміщені в Україні для забезпечення миру, і навіть вимагали права вето на будь-які післявоєнні гарантії безпеки для Києва. Росіяни також наполегливо тиснуть на те, щоб Україна заздалегідь погодилася віддати решту Донбасу, який Путін намагається захопити з 2014 року.

Усе це прямо суперечить суті того, що віцепрезидент Джей Ді Венс сказав про згоду Путіна в Анкориджі: «Вони визнали, що не зможуть встановити маріонетковий режим у Києві, і, що важливо, визнали, що будуть надані гарантії безпеки територіальної цілісності України», — зазначив Венс у тій самій програмі NBC.

Так, Путін від початку свого вторгнення стверджував, що має на меті повалити «неонацистський» режим у Києві (хоча Зеленський — єврей!), і загалом наполягає, що Україна — це просто частина Росії, яка ніколи не мала бути незалежною. То й що?

Якби Володимир справді був готовий обговорювати сталу мирну угоду, він би відкинув ці ілюзії та наказав Лаврову й іншим підлабузникам припинити це. Натомість Путін наказує своїм підлеглим відверто тролити не лише Зеленського, а й самого Трампа.

Американський президент поступово сигналізує про своє невдоволення, опублікувавши кілька днів, що «дуже важко, якщо не неможливо, виграти війну, не атакуючи країну-агресора» — явне попередження, що Вашингтон може надати Києву додаткові можливості для ударів углиб Росії [раніше Politico писали, що цей пост не був попередженням Путіну, а просто пояснював відсутність важелів у Києва як провину свого попередника]. Це на додачу до загроз, які Трамп поки що помітно тримає в резерві, включно з вторинними санкціями, що могли б паралізувати російську економіку та всю її військову машину.

Трамп чітко дав зрозуміти після Аляски, що в Путіна лишилося лише два тижні, аби публічно рухатися до особистої зустрічі з Зеленським як ключового кроку до мирної угоди. Один тиждень уже минув, а Росія не зробила нічого, окрім сигналів про те, що зустріч не відбудеться, якщо Україна не капітулює заздалегідь з усіх питань, які мали б обговорюватися.

Іншими словами, Путін демонструє «мистецтво відсутності угоди» — і поводиться з Трампом як з простаком, який повірив у протилежне в Анкориджі.

Росіянин явно вважає, що йому зійде з рук приниження лідера Вільного світу; буде не надто приємно, коли Трамп нарешті розвіє цю ілюзію.

Джерело: t.me/in_factum

